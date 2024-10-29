В Сумской области раздалось 195 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 64 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 195 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская общины.

Юношеское общество: с территории РФ совершены обстрелы из РСЗО (30 взрывов), из артиллерии (18 взрывов), авиаудар (КАБ) (2 взрыва) В результате обстрелов повреждены 9 частных домов.

Белопольское общество: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв). Также вражеские БпЛА совершили сброс взрывных устройств (5 взрывов).

Эсманьская община: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (3 взрыва), обстрелы из миномета (17 взрывов).

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (36 взрывов), минометов (18 взрывов), FPV дронами (7 взрывов) и сбросил с БпЛА 5 взрывчатых предметов (5 взрывов).

Миропольская община: россияне ударили из артиллерии САУ (8 взрывов), совершили обстрел из танка (4 взрыва).

Шалыгинская община: 8 мин сбросил враг на территорию общины.

Великописаревское общество: осуществлен минометный обстрел (11 взрывов), обстрел с вражеского вертолета НУРС (6 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва).

Свеское общество: с территории РФ нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).

Хотинская община: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

Середино-будская община: вражеские БпЛА совершили сброс взрывных устройств (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли Херсон и разрушили почту, погибли и ранены.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.

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