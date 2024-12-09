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Три знака Зодиака, которые сегодня смогут свернуть горы

Три знака Зодиака, которые сегодня смогут свернуть горы

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день, и в этом смысле логично, что он приходится на понедельник, обеспечивает нас мощной позитивной энергией, позволяющей приступить к реализации самых сложных и важных – поистине грандиозных – проектов. 

Сегодня, 9 декабря, приниматься за важные профессиональные дела могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них удастся сдвинуть горы – разумеется, в переносном смысле слова. 

Овен

Овны не только активны и решительны, но и амбициозны, поэтому никогда не мелочатся, составляя профессиональные планы. Сегодня звезды не только поддержат их в самых серьезных намерениях, но и помогут воплотить их идеи в жизнь, от них же потребуется только оно – действовать. 

Лев    

Львы любят обгонять окружающих во всех жизненных сферах, и профессиональные дела в этом смысле – не исключение, особенно сегодня, когда космические энергии поддерживают тех, кто хочет быть первым в своем деле – важно воспользоваться благоприятным шансом преуспеть. 

Весы

Весы, которые, как правило, не гонятся за выгодными проектами и связанными с ними финансами, по иронии судьбы могут получить и то, и другое. Главное для них в это время – не упустить подарок судьбы, что вполне может случиться по причине их беспечности. 

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