Астрологический прогноз на 9 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит "теневая" сторона человеческой натуры, что может привести к серьезным проблемам – ссорам, скандалам, конфликтам. Чтобы избежать такого развития событий, лучше не общаться к окружающими, включая самых близких людей.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: александрит, серпентин.

За какую часть тела отвечает: кости грудины.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут носить психосоматический характер, поэтому важно сделать из них выводы.

Питание дня: необходимо отказаться от грибов, мяса и алкогольных напитков.

Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется.

Магия и мистика дня: от гаданий необходимо отказаться, в противном случае можно привлечь в свою жизнь серьезный негатив.

Сны дня: о снах нынешней ночи можно просто забыть: никакого влияния на нашу жизнь они не окажут.

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.

Цитата дня: "Я хотела написать о смерти, но жизнь, как обычно, вмешалась" (Вирджиния Вулф).

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