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Астрологический прогноз на 9 декабря

Астрологический прогноз на 9 декабря

Нетопырь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит "теневая" сторона человеческой натуры, что может привести к серьезным проблемам – ссорам, скандалам, конфликтам. Чтобы избежать такого развития событий, лучше не общаться к окружающими, включая самых близких людей. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый. 

Счастливые камни дня: александрит, серпентин.

За какую часть тела отвечает: кости грудины. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут носить психосоматический характер, поэтому важно сделать из них выводы. 

Питание дня: необходимо отказаться от грибов, мяса и алкогольных напитков.

Стрижка дня: стричь волосы не рекомендуется.

Магия и мистика дня: от гаданий необходимо отказаться, в противном случае можно привлечь в свою жизнь серьезный негатив. 

Сны дня: о снах нынешней ночи можно просто забыть: никакого влияния на нашу жизнь они не окажут. 

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами. 

Цитата дня: "Я хотела написать о смерти, но жизнь, как обычно, вмешалась" (Вирджиния Вулф). 

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