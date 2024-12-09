Астрологічний прогноз на 9 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших днів місячного циклу, коли на перший план виходить «тіньовий» бік людської натури, що може призвести до серйозних проблем – сварок, скандалів, конфліктів. Щоб уникнути такого розвитку подій, краще не спілкуватися з оточенням, включаючи найближчих людей.

Символ дня: Нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливе каміння дня: олександрит, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, будуть носити психосоматичний характер, тому важливо робити з них висновки.

Харчування дня: необхідно відмовитися від грибів, м'яса та алкогольних напоїв.

Стрижка дня: стригти волосся не рекомендується.

Магія та містика дня: від ворожінь необхідно відмовитися, інакше можна залучити до свого життя серйозний негатив.

Сни дня: про сни нинішньої ночі можна просто забути - жодного впливу на наше життя вони не матимуть.

Табу дня: не можна розмовляти із незнайомцями.

Цитата дня: «Я хотіла написати про смерть, але життя, як завжди, втрутилося» (Вірджинія Вулф).

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