Следующие 2-3 месяца для мира очень важны — Эрдоган

Решение Международного уголовного суда об ордере на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является победой стран, выступающих против Израиля.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — пишет Anadolu Ajansı.

"Международный уголовный суд принял очень правильное решение. Но и ранее принятым решением Нетаньяху никогда не подчинялся. И этому тоже не подчинится. Но независимо от того, подчинится ли он, сам факт вынесения этого решения является победой стран, выступающих против Израиля. Это было очень важно", — ответил Эрдоган на вопрос прокомментировать решение МКС об ордере на арест. Нетаньяху.

Глава государства отметил, что теперь будут наблюдать над тем, какие шаги предпримет Нетаньяху в ответ на решение судов.

Эрдоган также отметил, что мир переживает необычайный период.

"Сейчас в Америке пришло к власти правительство Трампа. Посмотрим, как формируется новая администрация США во главе с Трампом. В целом мир движется к совершенно другому будущему. Поэтому следующие 2-3 месяца для нас очень важны", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает все возможные усилия, демонстрирует их и соответственно этому направляет свое послание к миру.

Ранее Реджеп Эрдоган сказал, кто может завершить войну РФ против Украины.

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