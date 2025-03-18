Стала відомо, скільки сирійців повернулося додому після повалення режиму Асада

Дані про міграцію є динамічними і можуть змінюватися з дня на день.

Станом на 6 березня загальна кількість осіб, які повернулися до Сирії після повалення режиму Башада Асада, становила 873 тисячі.

Про це в соцмережі Х повідомив віцепрезидент Туреччини Джевдет Йилмаз.

За даними Управління з питань міграції, кількість сирійців, які здійснили добровільне, безпечне, гідне та впорядковане повернення, становить:

З 9 грудня 2024 року по 16 березня 2025 року: 145 639 осіб

осіб З 2017 по 2025 рік загалом: 885 642 осіб

На початковому етапі повернення відбувалося до безпечних зон, створених завдяки транскордонним операціям. Пізніше, після повалення диктаторського режиму, процес повернення значно прискорився.

Очікується, що в міру покращення умов безпеки, базових послуг та економічної ситуації в Сирії, кількість повернень зростатиме ще швидше.

Нагадаємо, Міністерство оборони Сирії заявило про завершення військової операції проти заколотників, які підтримують колишнього президента Башара Асада. Це відбулося на тлі міжнародного тиску та закликів до розслідування загибелі сотень мирних жителів.

Нагадаємо, 8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла до столиці Сирії і повалила режим президента Башара Асада. Диктатор був у владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд. Його очолює Мухаммед Башир, який керував "Урядом порятунку" — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.