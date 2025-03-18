Астрологічний прогноз на 18-19 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: 19 місячний день , який триватиме дві календарні доби,вимагає підвищеної обережності та неквапливості у всіх життєвих галузях.

Символ дня: Павутиння.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.

За якусь частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби хоч і тривалі, але проходять без ускладнень, особливо якщо не відмовлятися від візиту до лікаря.

Харчування дня: в їжі сьогодні необхідно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: необхідно обережно поводитися з корінням рослин: їхнє пошкодження може призвести до загибелі рослини.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовує магічну силу вогню.

Сни дня: сни ночі можуть передбачити майбутнє, особливо якщо їх вдасться правильно розшифрувати.

Табу дня: не варто з агресивними та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Не допустити помилок, отже, прожити неповноцінне життя»(Стів Джобс).

Читайте також: