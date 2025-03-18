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Астрологический прогноз на 18-19 марта

Астрологический прогноз на 18-19 марта

Паутина - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 19-й лунный день, который продлится двое календарных суток, требует повышенной осторожности и неторопливости во всех жизненных отраслях. 

Символ дня: паутина. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня хоть и продолжительны, но проходят без осложнений, особенно если не отказываться от визита к врачу. 

Питание дня: в еде сегодня необходимо соблюдать умеренность. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: необходимо осторожно обращаться с корнями растений: их повреждение может привести к гибели растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующую магическую силу огня. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут предсказать будущее, особенно если их удастся правильно расшифровать. 

Табу дня: не стоит с агрессивными и неадекватными людьми. 

Цитата дня: "Не допустить ошибок - значит прожить неполноценную жизнь" (Стив Джобс). 

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