Астрологический прогноз на 18-19 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 19-й лунный день, который продлится двое календарных суток, требует повышенной осторожности и неторопливости во всех жизненных отраслях.
Символ дня: паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: лабрадор, хризолит, уваровит.
За какую часть тела отвечает: органы брюшной полости.
Болезни дня: болезни нынешнего дня хоть и продолжительны, но проходят без осложнений, особенно если не отказываться от визита к врачу.
Питание дня: в еде сегодня необходимо соблюдать умеренность.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: необходимо осторожно обращаться с корнями растений: их повреждение может привести к гибели растения.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующую магическую силу огня.
Сны дня: сны нынешней ночи могут предсказать будущее, особенно если их удастся правильно расшифровать.
Табу дня: не стоит с агрессивными и неадекватными людьми.
Цитата дня: "Не допустить ошибок - значит прожить неполноценную жизнь" (Стив Джобс).
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