Лідера сирійських повстанців, які скинули режим Асада, оголошено президентом – Reuters

До обрання нової законної влади у Сирії дія конституції припинена, але терміни перехідного періоду не визначено.

Фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа був оголошений президентом на перехідний період у середу, 29 січня. До обрання нової законної влади у Сирії дія конституції призупинена.

Про це пише Reuters

Згідно з повідомленнями з Дамаска, представники різних груп повстанців, які два місяці тому повалили режим Башара Асада, уповноважили аш-Шараа сформувати тимчасову законодавчу раду на перехідний період.

У рішеннях, ухвалених на "Конференції з оголошення перемоги сирійської революції" у середу, нічого не йдеться про терміни нових законних виборів у країні. Також невідомо, як довго триватиме перехідний період.

Аш-Шараа пообіцяв розпочати політичний перехід, що включає національну конференцію, інклюзивний уряд та можливі вибори, підготовка до яких, за його словами, може тривати до чотирьох років.

"Ми оголошуємо, що лідер Ахмед аш-Шараа вступив на посаду президента країни на перехідний період. Він виконуватиме обов'язки президента Сирійської Арабської Республіки і представлятиме її на міжнародних форумах", — заявив полковник Хасан Абдель Гані, представник Командування військових операцій, яке керувало наступом, що призвело до повалення Асада.

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Нова законодавча рада виконуватиме свої завдання до ухвалення нової конституції. Парламент, обраний за президентства Асада минулого року, був офіційно розпущений.

Абдель Гані також оголосив про розпуск партії Баас Асада та його апарату державної безпеки. Крім того, повстанські угруповання, які боролися з ним, будуть розформовані та об'єднані з державними збройними силами.

У конференції взяли участь міністри тимчасового уряду, призначені ісламістським угрупованням Шараа "Хайят Тахрір аш-Шам" у грудні.

"Ця заява є грубим вираженням його новонабутої влади та військового контролю над значною частиною Сирії, включаючи столицю. Однак це не відображає політичного, релігійного та етнічного різноманіття Сирії", – заявив Моханад Хаге Алі із Центру Карнегі на Близькому Сході.

Нагадаємо, Росія не змогла домовитися із Сирією про збереження своїх військових баз. Росія вже припинила свою діяльність на аеродромі в Хмеймімі, а два транспортні кораблі кілька тижнів чекали від влади Сирії дозволу пришвартуватися у військово-морській базі в Тартусі, щоб забрати військову техніку.

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