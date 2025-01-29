Лидер сирийских повстанцев, свергнувших режим Асада, объявлен президентом – Reuters

До избрания новой законной власти в Сирии действие конституции приостановлено, но сроки переходного периода не определены.

Фактический лидер Сирии Ахмед аш-Шараа был объявлен президентом на переходный период в среду, 29 января. До избрания новой законной власти в Сирии действие конституции приостановлено.

Об этом пишет Reuters

Согласно сообщениям из Дамаска, представители разных групп повстанцев, два месяца назад свергнувших режим Башара Асада, уполномочили аш-Шараа сформировать временный законодательный совет на переходный период.

В решениях, принятых на "Конференции по объявлению победы сирийской революции" в среду, ничего не говорится о сроках новых законных выборов в стране. Также неизвестно, как долго продлится переходный период.

Аш-Шараа пообещал начать политический переход, включающий национальную конференцию, инклюзивное правительство и возможные выборы, подготовка к которым, по его словам, может занять до четырех лет.

"Мы объявляем, что лидер Ахмед аш-Шараа вступил в должность президента страны на переходный период. Он будет исполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики и представлять ее на международных форумах", — заявил полковник Хасан Абдель Гани, представитель Командования военных операций, которое руководило наступлением, приведшим к свержению Асада.

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Новый законодательный совет будет выполнять свои задачи до принятия новой конституции. Парламент, избранный при Асаде в прошлом году, был официально распущен.

Абдель Гани также объявил о роспуске партии Баас Асада и его аппарата государственной безопасности. Кроме того, повстанческие группировки, которые боролись с ним, будут расформированы и объединены с государственными вооруженными силами.

В конференции приняли участие министры временного правительства, назначенные исламистской группировкой Шараа "Хайят Тахрир аш-Шам" в декабре.

"Это заявление является грубым выражением его новообретенной власти и военного контроля над значительной частью Сирии, включая столицу. Однако это не отражает политического, религиозного и этнического многообразия Сирии", – заявил Моханад Хаге Али из Центра Карнеги на Ближнем Востоке.

Напомним, Россия не смогла договориться с Сирией о сохранении своих военных баз. Россия уже прекратила свою деятельность на аэродроме в Хмеймиме, а два транспортных корабля несколько недель ждали от властей Сирии разрешения пришвартоваться в военно-морской базе в Тартусе, чтобы забрать военную технику.

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