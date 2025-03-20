Чи дасть Трамп "задній хід", якщо перемир’я не вдасться: прогноз експерта

Президент США Дональд Трамп не даватиме "задній хід" у разі відсутності результату з гіпотетичним 30-денним перемир’ям. Він дуже любить бути переможцем.

Таку думку військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний висловив "Українському радіо".

Експерт нагадав, що припинення війни в Україні було одним із політичних гасел Трампа під час передвиборчої кампанії. Тоді він казав, що зупинить війну за один день, але минуло вже майже два місяці і поки що прогресу немає, крім розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Тому я думаю, що він (Трамп – ред.) буде робити все, щоб тиснути і на Росію, і, мабуть, навіть більше – на Україну. Адже за весь період роботи Трампа ми побачили тільки запровадження нових санкцій для 12 російських фінансових установ. Це швидше скасування ліцензії на обхід санкцій, які були накладені ще за часів Байдена, але в будь-якому випадку це сталося за часів Трампа", – розповів Нарожний.

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Він висловив переконання, що президент США не відступить від ідеї з запровадженням перемир’я.

"Тому я більш, ніж впевнений, що Трамп щось робитиме і не даватиме "задню". Він дуже любить бути переможцем, а якщо він скаже, що "не вийшло", то з точки зору його прихильників це буде дуже поганий крок", – пояснив експерт.

Нагадаємо, напередодні спецпредставник президента США Стів Віткофф висловив думку, що на повне припинення вогню в Україні вдасться вийти за кілька тижнів.

А радник президента США з національної безпеки Майк Волтц анонсував розмови Трампа з президентами України та Росії щодо умов припинення вогню. З українським лідером Володимиром Зеленським така розмова вже відбулася.