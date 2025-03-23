Астрологічний прогноз на 23 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати нові справи, навіть якщо вони стосуються дому і господарства, не варто.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: сардер, чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, бувають тривалими, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: кількість м'яса й риби потрібно обмежити, від алкоголю відмовитися категорично.

Стрижка дня: день, коли стригтися небажано.

Дачні роботи дня: можна обрізати та підправляти наземну частину дерев і кущів.

Магія і містика дня: можна виставляти енергетичний захист.

Сни дня: сни нинішньої ночі оманливі, тому брати їх на віру не варто.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію, загалом конфліктів треба уникати.

Цитата дня: "Єдине щастя в житті – це постійний рух уперед" (Еміль Золя).

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