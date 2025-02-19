США приостановили прием заявлений на иммиграцию: касается ли это Украины

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений граждан Латинской Америки и Украины, получивших разрешение на въезд по программам, введенным при каденции президента Джо Байдена.

Об этом сообщает CBS News.

Как объясняют инициаторы решения, причиной стали беспокойство по поводу возможного мошенничества и вопросы безопасности.

Заявления не будут рассматриваться в течение неопределенного времени, пока чиновники будут работать над выявлением потенциальных случаев мошенничества и усовершенствованием процедур проверки по соображениям национальной и общественной безопасности.

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Отмечается, что такой неанонсированный шаг чреват неопределенностью для мигрантов, находившихся в процессе подачи заявлений на разные иммиграционные льготы. Речь идет о льготах, которые позволили бы мигрантам законно остаться в США, а в некоторых случаях – навсегда.

Точное количество мигрантов, которых коснется это решение, неизвестно. В то же время, известно, что приостановка рассмотрения заявлений касается нескольких программ администрации Байдена, благодаря которым сотни тысяч иностранцев законно прибыли в США благодаря иммиграционному закону. Этот закон уполномочивает американское правительство быстро принимать иностранцев по гуманитарным или общественно полезным соображениям.

Сообщается, что администрация предыдущего президента США использовала этот закон в больших масштабах, частично для поощрения мигрантов регистрироваться на легальных каналах миграции вместо нелегального пересечения южной границы.

Администрация Трампа быстро приостановила эти усилия, назвав это злоупотреблением полномочиями.

Кстати, в конце января Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для украинских беженцев United for Ukraine. Новые запросы пока не рассматриваются.