Украинка стала учительницей в США и ошеломила своей зарплатой через час

Украинка, ныне проживающая в США и работающая учительницей в украинской школе, получает за час своей работы 20 долларов (около 833 грн). А в должности воспитательницы в детском саду, которую она занимает дополнительно, получает еще 17 долларов (около 708 грн) в час. С каждой зарплаты она платит налог.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала Юлия Кузьмин.

Она отметила, что зарплаты учителей в США, имеющих диплом, невелики. Среди бонусов она отметила следующие: страховку, оплачиваемые отпуска, больничные, праздники.

Юлия Кузьмин в школе в США Фото: OBOZ.UA

В настоящее время у украинки нет учительской лицензии в США. Для получения диплома учителя ей нужно еще 2-3 года учиться в колледже и пройти нострификации украинского диплома. В Украине работала в библиотеке.

Итак, в украинской школе в США она получит 20 долларов в час и работает официально. И если в школе дефицита учителей нет, то в детсад специалистов ищут.

"С этой суммы еще платю налог. В садике мне платят 17 долларов (около 708 грн) в час, начинала с минимальных 16 долларов (около 666 грн) с которых также взимается налог. В украинской школе учителей хватает, учитывая ситуацию с наплывом украинцев В течение двух последних лет. Что касается садика, то в нашем постоянно есть. вакантное место, потому что работа тяжелая и недооцененная материально", – сказала она.

Юлия рассказала об уровне знаний украинских детей в США

Украинка рассказала, что дети, приехавшие в Штаты по программе United for Ukraine, чувствуют себя очень уверенно в украинских школах. Их уровень знания языка, истории Украины, географии и культуры не сравнить с "американскими" украинцами. Они ходят в заведения скорее для общения.

Однако у украинских беженцев проблемы с английским языком именно в американских школах, поэтому на уроках со старшими классами, в частности, он предлагает детям игру у переводчиков.

"Я учительница на замену, поэтому имею возможность работать с разными возрастными категориями... На уроках со старшими классами предлагаю детям игру у переводчиков. Разыгрывать сценки, будто приезжает американец в Украину, и ему нужен переводчик. Или наоборот – переводчик нужен украинцу в Америке .Учащиеся воспринимали такие игры на ура", – добавила Кузьмин.

Напомним, ранее стало известно о работе мечты за 66 тысяч евро. Претендентам предлагают "совершенно новый опыт", а именно работать на станциях в Антарктиде.

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