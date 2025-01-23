Работа мечты за 66 тысяч евро: претендентам предлагают "совсем новый опыт"

Если вас не напугает местоположение "офиса".

Британский антарктический научный институт (BAS) ищет специалистов, а именно, поваров, столяров, электриков и сантехников для работы на своих станциях в Антарктиде.

Об этом свидетельствует объявление о вакансии на сайте института опубликованы вакансии для поваров, столяров, электриков и сантехников.

Институт предлагает привлекательные условия для претендентов на вакансии:

зарплата до 66 тыс. евро в год,

бонусы,

оплачиваемое жилье,

питание,

транспорт и спецодежда.

Единственный аспект состоит в том, что работать придется на южном континенте, а именно в Антарктиде.

Работу можно начать с мая, а заработная плата варьируется от 34 000 до 66 000 евро в год в зависимости от профессии.

К примеру, повара в ЕС зарабатывают в среднем около 32 300 евро, а электричества – 41 760 евро. Однако, кроме денег, вакансии в Антарктиде предлагают "уникальный опыт и возможность внести вклад в глобальную науку".

"Работать поваром в Антарктиде — это совершенно новый опыт. Нужно готовить интересные и питательные блюда из ограниченных запасов, но пейзаж из окна кухни просто эпический", — рассказывает повар Оливер Хуберт, работавший в Антарктиде.

Столяр Элойз Савилл также в восторге от местоположения "офиса" и условий труда.

"Я убираю лед из дерева, управляю снегоходом и строю конструкции в одном из экстремальных мест на Земле", – рассказывает он.

Напомним, ранее речь шла о том, что женщина бросила свою работу после первого сеанса массажа.

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