Довбик разбил сопернику нос: "Рома" уступила "АЗ Алкмару" в Лиге Европы (видео)

Украинский форвард получил желтую карточку и был заменен после первого тайма.
Итальянская "Рома" на выезде проиграла нидерландскому "АЗ Алкмару" в матче седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на стадионе АФАС в Алкмаре завершился со счетом 1:0.
Единственный и победный гол в этой встрече хозяева забили под занавес второго тайма. На 80-й минуте результативный удар нанес ирландский нападающий Трой Перротт.
Украинский форвард римского клуба Артем Довбик вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма. На 19-й минуте 27-летний украинец получил желтую карточку за то, что в борьбе за мяч ударил локтем соперника и разбил ему нос.
Обзор матча "АЗ Алкмар" – "Рома"
Будет добавлен в скором времени.
После этого матча "Рома" (9 очков) занимает 17-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "АЗ Алкмар" (11 баллов) вышел на 14-ю позицию.
В заключительном туре основного этапа Лиги Европы подопечные Клаудио Раньери примут "Айнтрахт", а нидерландский коллектив на выезде встретится с "Ференцварошем". Матчи состоятся 30 января.
Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
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