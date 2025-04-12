Зеленский отреагировал на гибель пилота F-16

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и собратьям 26-летнего капитана Павла Иванова, погибшего во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

Об этом глава государства написал в Telegram.

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла», — отметил президент.

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По словам Зеленского, уже были доклады военных об этой боевой ситуации, а сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств.

«Украинские F-16, «миражи», МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы вовлечены и в защиту Украины от российских ракет и дронов», — добавил глава государства.

Напомним, во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний пилот.