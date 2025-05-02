Пенсіонер

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В Україні пенсію по інвалідності можуть призначити навіть без трудового стажу, якщо є підтверджена інвалідність.

Про це розповіли в Пенсійному фонді України.

Пенсія по інвалідності без стажу

В Україні люди з інвалідністю можуть отримати пенсію навіть без офіційного трудового стажу. Якщо у вас є встановлена група інвалідності, але ви не встигли напрацювати необхідну кількість років, держава однаково може надати соціальну допомогу.

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Скільки платять без стажу

Розмір виплат залежить від групи інвалідності:

І група — 100% від звичайної пенсії за віком

ІІ група — 90%

ІІІ група — 50%

Тобто навіть без стажу ви не залишитеся без підтримки.

Який потрібен стаж для повноцінної пенсії

Щоб отримати пенсію по інвалідності в повному розмірі, потрібно мати страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, у якому встановили інвалідність:

І група — від 1 до 10 років стажу

ІІ та ІІІ групи — від 1 до 14 років

Якщо інвалідність настає після пенсійного віку, стаж має бути не менше 15 років.

Ці норми визначені у статті 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Хто має право на пенсію без стажу

Навіть без жодного трудового стажу пенсію можуть отримати:

люди, які стали інвалідами під час строкової служби в армії

постраждалі під час Революції Гідності (від 21.11.2013 до 21.02.2014), які звернулися по медичну допомогу до 30.04.2014 р.

Ці категорії громадян отримують пенсію автоматично, навіть без внесків до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії.