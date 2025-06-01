Малина / © Pixabay

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Малина — вкусная и полезная ягода, независимо от того, свежая она или замороженная. В летний сезон малина доступна всем, что позволяет без проблем включать ее в свой рацион.

Чем полезна малина

100 г малины содержат 23 миллиграмма витамина С. Согласно данным Национального института здоровья, это количество составляет примерно 30% от минимальной дневной нормы витамина С для женщин. Витамин С важен для нашего иммунитета и здоровья кожи, ведь он способствует выработке коллагена.

Малина содержит марганец, кальций и витамин К, которые играют немаловажную роль в здоровье костей. Также ягоды малины являются источником витамина Е, витаминов группы В, магния, меди, железа и калия.

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Антиоксиданты и противовоспалительные соединения в малине могут помочь в профилактике онкозаболеваний. Некоторые данные свидетельствуют о том, что эти соединения уменьшают размножение раковых клеток. Согласно исследованию, малина является одним из немногих растительных продуктов, содержащих элаготанины и антоцианы — эти фитохимические вещества являются антиоксидантами, обладающими противораковыми свойствами.

Малина является одним из богатейших цельных пищевых источников пищевых волокон, обеспечив 6,5 грамма на каждые 100 грамм — треть минимальной дневной нормы.

Клетчатка малины также способствует размножению полезных кишечных бактерий, а это положительно влияет на организм людей, страдающих ожирением, метаболическим синдромом, а также другими хроническими заболеваниями кишечника.

Исследователи обнаружили, что употребление большего количества малины людьми, подверженными риску диабета, снижает количество инсулина, необходимого для контроля сахара в крови. Уровень сахара в крови ниже у съедающих на день две чашки красной малины, чем у тех, кто ее не ест.

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