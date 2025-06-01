Почему картофель на пюре никогда нельзя перебивать блендером: 4 самые главные причины

Почему картофель на пюре нельзя перебивать блендером / © Фото из открытых источников

Рассказываем, почему профессиональные повара не рекомендуют делать картофельное пюре с применением блендера.

Клейкая, «резиновая» консистенция. Во время интенсивного взбивания блендером крахмал, содержащийся в картофеле, высвобождается в избыточном количестве. Это превращает нежное пюре в липкую, тягучую массу, больше напоминающую клей, чем аппетитное блюдо. Поэтому профессиональные повара никогда не пользуются этим прибором, чтобы потолочь картофель.

Утрата воздушности и легкости. Блендер полностью разрушает структуру картофеля, делая пюре густым и тяжелым. Эксперты советуют перетирать вареный картофель традиционным способом — вручную. Это позволит сохранить легкость и воздушность картофельной массы, которые так ценятся в классическом гарнире.

Неравномерное смешение ингредиентов. При обработке блендером сливочное масло или молоко не смешиваются равномерно. Поэтому картофельное пюре будет иметь неоднородную консистенцию и вкус, могут быть комки жира или жидкие прослои внутри.