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Почему картофель на пюре никогда нельзя перебивать блендером: 4 самые главные причины
Картофельное пюре — это наверное самое популярное и вкусное блюдо в мире. Его очень легко готовить, однако есть такие правила, которые не следует нарушать во время перетирания картофеля, потому что можно испортить вкус и нежную текстуру блюда.
Рассказываем, почему профессиональные повара не рекомендуют делать картофельное пюре с применением блендера.
Почему картофель на пюре никогда нельзя перебивать блендером: 4 главные причины
Клейкая, «резиновая» консистенция. Во время интенсивного взбивания блендером крахмал, содержащийся в картофеле, высвобождается в избыточном количестве. Это превращает нежное пюре в липкую, тягучую массу, больше напоминающую клей, чем аппетитное блюдо. Поэтому профессиональные повара никогда не пользуются этим прибором, чтобы потолочь картофель.
Утрата воздушности и легкости. Блендер полностью разрушает структуру картофеля, делая пюре густым и тяжелым. Эксперты советуют перетирать вареный картофель традиционным способом — вручную. Это позволит сохранить легкость и воздушность картофельной массы, которые так ценятся в классическом гарнире.
Неравномерное смешение ингредиентов. При обработке блендером сливочное масло или молоко не смешиваются равномерно. Поэтому картофельное пюре будет иметь неоднородную консистенцию и вкус, могут быть комки жира или жидкие прослои внутри.
Утрата вкусовой гармонии. После измельчения блендером меняется не только текстура, но и вкус картофеля. Обработка на большой скорости меняет аромат овоща, поэтому пюре будет пресным и даже слегка горьковатым.
Чтобы приготовить идеальное картофельное пюре, лучше использовать обычную толкушку или перетирать вареные овощи через сито. Таким образом, блюдо будет иметь нежную кремовую текстуру и сливочный вкус.