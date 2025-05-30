Почему с возрастом растет живот и как это остановить

Хронический стресс повышает уровень гормона кортизола, что приводит к накоплению жира в животе / © pixabay.com

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С возрастом в нашем организме активируются новые стволовые клетки, активно производящие жировую ткань — особенно в области живота. Именно они могут быть причиной возрастного набора веса — даже при неизменной массе тел.

Висцеральный жир замедляет обмен веществ, ускоряет старение и повышает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых форм рака.

Увеличение живота может быть вызвано разными факторами, влияющими на пищеварительную систему, метаболизм и общее состояние здоровья.

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Причины роста живота:

Неправильное питание. Чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи может способствовать увеличению живота.

Гормональные изменения. Гормональные изменения могут вызвать увеличение живота из-за влияния на обмен веществ, задержки жидкости и накопления жира.

Накопление газов. Метеоризм обычно возникает из-за чрезмерного потребления продуктов, способствующих газообразованию, быстрому потреблению пищи, дисбалансу бактериальной флоры в кишечнике, пищевым непереносимости, нарушению пищеварения или стресс.

Малоподвижный образ жизни. Отсутствие физической активности способствует скоплению жира в организме, в особенности в области живота.

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Хронический стресс. Постоянный стресс приводит к повышению уровня кортизола, что способствует накоплению жира в брюшной полости.

Задержка жидкости. Накопление жидкости в организме из-за проблем с почками, сердцем или высокого содержания соли в рационе может вызвать временное увеличение объема живота.

Заболевание желудочно-кишечного тракта. Такие заболевания, как синдром раздраженного кишечника или целиакия, могут приводить к отекам и увеличению объема живота.

Основные рекомендации по уменьшению объема живота

Питание

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Снизить количество чая и кофе

Увеличить объем выпитой воды в сутки до 1,5 литров

Исключить из рациона фастфуд, а также жареные, жирные и мучные блюда

Рацион должен состоять из овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы, молочных продуктов

Необходимо следить за объемом порций, особенно если раньше еда поглощалась неумеренно

Физическая нагрузка

Разрешать проблему нужно комплексно. Кроме корректировки рациона, следует уделить внимание физической форме.

Кардиотренирование. Они направлены на сжигание калорий, употребленных во время приема пищи. В то же время нужно создать дефицит калорий, чтобы сжигалось больше, чем потребляется. Тогда положительный результат гарантирован.

Силовые упражнения — нужны для приведения в тонус мышц. Они следуют за кардиотренировками или чередуются с ними. Силовые упражнения делятся по категориям — руки, ноги, корпус. Это нужно для того, чтобы не перегружать организм всем и сразу.

В случае регулярных занятий спортом (не менее двух раз в неделю) результат будет заметен уже через 1-2 месяца.

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