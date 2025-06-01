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- Украина
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Сколько стоит оформить кадастровый номер на землю в 2025 году
Стоимость документации зависит от размера участка, места нахождения и наличия необходимых документов.
У земельного участка, согласно украинскому законодательству, должен быть кадастровый номер и процедура его присвоения обязательна.
Если в договоре не будет указан кадастровый номер, то документ будет считаться недействительным. Благодаря кадастровому номеру, в частности, можно проверить, кто именно владелец земельного участка.
Окончательная стоимость кадастрового номера будет зависеть от площади участка, региона, других обстоятельств, а также избранного землеустроителя или землеустроительной организации. Для граждан в наиболее распространенных случаях такая стоимость будет составлять от 2 до 30 тысяч гривен.
К примеру, в Киевской области средняя стоимость оформления бумаг на землю составляет примерно от 6 до 10 тысяч гривен, а в Киеве цена может достигать и 25 тысяч гривен.
Кадастровый номер вашего земельного участка свидетельствует, что ваша земля:
официально зарегистрированная и признанная государством
никто не может захватить или забрать у вас ваш земельный участок
вы можете совершать любые юридические действия с вашей землей — продавать, дарить, получать по наследству
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