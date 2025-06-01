Сколько стоит оформить кадастровый номер на землю в 2025 году

Кадастровый номер земельного участка подтверждает, что ваша земля официально зарегистрирована в специальном реестре / © Pixabay

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У земельного участка, согласно украинскому законодательству, должен быть кадастровый номер и процедура его присвоения обязательна.

Если в договоре не будет указан кадастровый номер, то документ будет считаться недействительным. Благодаря кадастровому номеру, в частности, можно проверить, кто именно владелец земельного участка.

Окончательная стоимость кадастрового номера будет зависеть от площади участка, региона, других обстоятельств, а также избранного землеустроителя или землеустроительной организации. Для граждан в наиболее распространенных случаях такая стоимость будет составлять от 2 до 30 тысяч гривен.

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К примеру, в Киевской области средняя стоимость оформления бумаг на землю составляет примерно от 6 до 10 тысяч гривен, а в Киеве цена может достигать и 25 тысяч гривен.

Кадастровый номер вашего земельного участка свидетельствует, что ваша земля:

официально зарегистрированная и признанная государством

никто не может захватить или забрать у вас ваш земельный участок

вы можете совершать любые юридические действия с вашей землей — продавать, дарить, получать по наследству Ранее мы писали, как получить свои 2 гектара, и кто и какую землю может теперь скупать. Больше об этом читайте в новости.