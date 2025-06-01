Аналітики оцінили останні удари України по аеродромах РФ

Атака на Росію / © ТСН.ua

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У неділю, 1 червня, Україна здійснила чергові атаки на російські авіабази. Вони мають доволі значний вигляд.

Про це пише The Telegraph.

«Навіть якщо лише деякі твердження про масштаб атак є правдивими (тобто, що було знищено понад 40 російських літаків), той факт, що ви завдали комбінованих ударів по Мурманську на крайній півночі Росії, за понад 1000 миль від українського кордону, і ще більш незвичайному по базі Біла в Іркутську, за 2500 миль, є новим відкриттям», — йдеться у повідомленні.

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У березні Україна оголосила про розробку безпілотника з дальністю польоту 3000 км. Але, схоже, це ще більше.

«Деякі з російських літаків, які нібито були збиті, є дуже важливими частинами обладнання, такими як А-50, вартість яких становить 350 мільйонів доларів», — пишуть аналітики.

Багато говорили про очікуваний літній наступ Росії, пише видання, але сьогоднішня атака стала червневим сюрпризом України.

Нагадаємо, в районі авіабази «Оленья» Мурманської області лунають вибухи, є густе задимлення. Попередньо, йдеться про удар дронів.

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Відомо, що «Оленья» — один із найважливіших стратегічних об’єктів РФ, де зберігаються носії ядерної зброї.

Якщо інформація підтвердиться, це стане одним із найпотужніших ударів по військовій інфраструктурі РФ за весь час повномасштабної війни.