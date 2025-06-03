Операция "Паутина": Генштаб обновил данные о потерях самолетов РФ

Российский самолет / © Associated Press

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Генштаб обновил данные по уничтоженным российским самолетам — их количество выросло на 12 и достигло 384. Это первое обновление этих данных после масштабной операции «Паутина», в рамках которой Украина атаковала 41 самолет бомбардировочной авиации РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Силы обороны в сутки также уничтожили семь танков, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну ракетную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 126 дронов оперативно-тактического уровня, 145 единиц автомобильной спецтехники.

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Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 990 800 военных убитыми и ранеными. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1100 захватчиков.

Операция «Паутина»

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов (это 34% носителей стратегических ракет — ред.) на аэродромах базирования или примерно 40 самолетов на четырех аэродромах. Среди потерь россиян разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.