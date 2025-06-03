Операція "Павутина": Генштаб оновив дані про втрати літаків РФ

Російський літак / © Associated Press

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Генштаб оновив дані щодо знищених російських літаків — їхня кількість зросла на 12 і досягла 384. Це перше оновлення цих даних після масштабної операції «Павутина», в межах якої Україна атакувала 41 літак бомбардувальної авіації РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за добу також знищили сім танків, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 126 дронів оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної спецтехніки.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 990 800 військових убитими й пораненими. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1100 загарбників.

Операція «Павутина»

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків (це 34% носіїв стратегічних ракет — ред.) на аеродромах базування, або приблизно 40 літаків на чотирьох аеродромах. Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.