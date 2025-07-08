В Белом доме только один политик настаивает на диалоге с Путиным: кто это

Белый дом. / © Associated Press

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В Белом доме до сих пор есть одно должностное лицо, которое поддерживает идею продолжения диалога с "фюрером" РФ Владимиром Путиным. Этот американский политик считает, что Кремль может пойти на уступки ради коммерческой выгоды.

Об этом заявил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире “Еспресо".

По информации источников эксперта в Вашингтоне, единственным лицом, которое сейчас настаивает на том, что "следует продолжать диалог с Путиным в том же режиме, что и раньше", остается специальный представитель Белого дома на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

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"Он ориентирован на коммерческую составляющую этих отношений и считает, что Россия ради экономической выгоды сможет остановить войну, услышать Трампа и начать действовать цивилизованно - как того требуют разные международные договоры. Но это большая иллюзия", - подчеркнул Шлинчак.

Эксперт говорит, что в США в настоящее время наблюдаются качели, а "все эти колебания зависят от психоэмоционального состояния Трампа".

"От того, как Белый дом в этот момент позиционирует себя и не считает ли он, что передача оружия будет влиять на так называемые мирные переговоры, которые, мол, должны состояться с Москвой", - добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, Стив Виткофф выступает за отмену энергетических санкций против РФ. Однако не все в окружении президента Дональда Трампа разделяют такой подход. Министр внутренних дел Дуг Бергам, напротив, предлагает вытеснить Россию с энергорынка, чтобы дать больше пространства для американского экспорта.

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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон возобновит поставки оружия украинским силам обороны. В Пентагонии сообщили, что они также получили уведомление.

Дата публикации 17:05, 07.07.25 Количество просмотров 20 Кто может быть послом Украины в США вместо Маркаровой и будет ли вообще замена?