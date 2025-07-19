Чоловікам 18–24 років можуть дозволити виїзд за кордон – деталі

Парламент працює над механізмами лібералізації виїзду для молодих чоловіків / © Pixabay

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У Верховній Раді тривають дискусії щодо потенційної лібералізації правил мобілізації громадян віком від 18 до 25 років.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час спілкування з журналістами, наголосивши, що остаточне рішення поки не ухвалене, передає ТСН.

«Ви ж знаєте, що український парламент — це 398 людей, які наділені правом законодавчої ініціативи. Я знаю, що ця тема проговорюється, зокрема, на рівні спеціального комітету, членом якого є Володимир Веніславський», — зазначив Стефанчук.

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За його словами, наразі законодавці шукають механізм, який дозволив би громадянам цієї вікової групи реалізовувати свої права, зважаючи на те, що зараз вони формально не підлягають мобілізації.

«Від 18 до 25-ти — це ті люди, які не підлягають мобілізації, але мають можливість реалізувати низку своїх прав. Ми повинні знайти механізм, аби дати можливість зреалізуватися в цих правах», — додав спікер.

Стефанчук підкреслив, що наразі очікує на висновки профільного комітету Верховної Ради, де триває активна робота над можливими змінами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за кордон. Він можливий лише за наявності законних на те підстав та відповідних документів. Що потрібно знати про виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон влітку 2025 року — дізнавався ТСН.ua.

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