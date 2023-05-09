Евросоюз готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии — Зеленский

Президент подчеркнул важность пропорциональности возможностей Украины тем возможностям, которые есть у России.
Европейский Союз готов предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии для борьбы с российской агрессией.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Украина ежедневно демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов – это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора", – сказал он.
В то же время президент подчеркнул важность пропорциональности возможностей Украины тем возможностям, которые есть у России.
"В этом контексте сегодня поблагодарил Урсули за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", — сказал виню.
Зеленский также отметил, что, среди прочего, обсудил с фон дер Ляйен вопросы скорости закупки и поставки этих боеприпасов, поскольку они нужны на передовой.
Напомним, 5 мая Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.
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