США предоставят Украине еще 1,2 млрд долларов для укрепления ПВО — Associated Press

С начала полномасштабной войны американцы передали Украине почти 37 миллиардов долларов военной помощи.

Соединенные Штаты предоставит Украине еще 1,2 млрд долларов, чтобы укрепить противовоздушную оборону. Новый пакет помощи должен быть объявлен в ближайшие дни.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Средства планируют потратить на закупку систем ПВО HAWK, боеприпасы и беспилотники для обороны, а также артиллерию, ракеты, получение спутниковых изображений, финансирование технического обслуживания и запасных частей для различных систем.

С начала полномасштабной войны американцы предоставили Украине почти 37 миллиардов долларов военной помощи.

Напомним, в последние дни россияне усилили обстрелы украинских городов. В частности, в ночь на 8 мая захватчики атаковали Киев дронами. Столичная ПВО сбила более 30 БПЛА. Эффектное видео сбивания вражеских беспилотников опубликовало Минобороны.

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