Получит ли Украина самолеты F-16: посол Великобритании ответила

Мелинда Симмонс заявила, что это не промедление, а о овладении сложной техникой.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала тему предоставления Украине современных истребителей F-16. По ее словам, речь идет не в промедлении, а в овладении сложными технологиями.

Об этом она сообщила в интервью Радио NV.

По словам Симмонс, премьер-министр Британии Риши Сунак четко заявил во время визита в Киев, что Британия внесет свой вклад, обучая пилотов на современных самолетах, которые нужны Украине. В то же время было ясно, что это долгосрочный проект.

"Существует проблема возможностей и доступности, а также проблема времени, которое нужно, чтобы овладеть этими современными технологиями", — добавила посол.

Она сказала, что истребители – это залог будущей безопасности Украины.

"Поэтому я сосредоточена на том, что нужно именно сейчас — на танках Challenger, которые мы поставляем, и на учениях украинских солдат, которые мы проводим, на артиллерии, которую мы предоставили", — сказала Симмонс.

Она добавила, что и премьер-министр Британии, и она лично видят два уровня того, что Украине необходимо для боя сейчас, и что нужно для безопасности в будущем.

"Истребители — в промежутке между этим сейчас и будущим. Но это не промедление, просто мы говорим об очень сложной технике", — отметила она.

Напомним,

У Украины уже есть список пилотов, которые будут осваивать истребители F-16. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. Пилотам может потребоваться примерно 3 месяца, чтобы научиться управлять F-16.

Читайте также: