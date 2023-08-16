В Индии рассказали, почему не пригласили Украину на саммит G-20

В Индии подтвердили, что не пригласили Украину на саммит G-20. Там подчеркнули, что "цель собрания — экономический рост, а не урегулирование конфликтов".

Об этом пишет EFE.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что кроме участников G-20 на саммит пригласили следующие государства: Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.

Джайшанкар добавил, что якобы G-20 "занимается экономическим ростом, а не урегулированием конфликтов". И именно поэтому в этом году они решили не приглашать Украину. Он заявил, что премьер-министр Индии якобы поддерживает "тесные контакты" со своим украинским коллегой.

Саммит G-20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года. Россия входит в это объединение и может принять участие в заседании.

Напомним, Индия, организующая в этом году саммит лидеров "Большой двадцатки", который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, пригласила российского президента-диктатора Владимира Путина, а украинского президента Владимира Зеленского — нет.

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