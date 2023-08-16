В Киеве заметили длинную очередь к метро: что произошло

В Киевском метрополитене рассказали, в чем причина столпотворения.

В среду, 16 августа, образовалась огромная очередь к станции метро "Дворец Спорта" в Киеве.

В Сети публикуют видео, как люди пытаются пройти через турникеты на станцию.

Очередь начинается еще за пределами станции метро.

Как рассказали ТСН.ua в пресс-службе Киевского метрополитена, скопление людей не связано с какими-либо специальными ограничениями.

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"В вестибюле станции метро "Дворец Спорта" увеличился пассажиропоток, потому что продолжается вечернее время пик. Кроме этого, на станции начались работы по плановому капитальному ремонту эскалаторов. В то же время просим пассажиров относиться с пониманием, поскольку ремонт эскалаторов необходим. От их исправной работы зависит безопасность пассажирских перевозок". – объяснили в КП "Киевский метрополитен".

На предприятии уточнили, что станция работает в обычном режиме. Никаких ограничений в ее работе не применяется.

К слову, ремонт эскалаторов на станции продлится до 8 февраля 2024 года. Их будут ремонтировать поочередно.

В Киеве образовалась длинная очередь к метро

Напомним, накануне, 15 августа, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие в метрополитене.

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