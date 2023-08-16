Когда закончится война: в ГУР прокомментировали, чего ожидать украинцам

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов ответил на волнующий всех украинцев вопрос – когда закончится война.

Об этом он сказал в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.

Гордон заметил, что начальник ГУР Кирилл Буданов был одним из немногих, кто заранее предупреждал об угрозе полномасштабного российского вторжения и даже назвал сроки. Теперь журналист спросил, известно ли ГУР, когда война закончится.

"Есть аналитика, есть данные и есть сценарии. Вся информация безусловно изучается и разрабатываются не прогнозы, а разные сценарии. Я бы очень хотел сейчас сказать дату, но мы говорим не о гороскопах или картах таро, а о сложном военном и геополитическом положении. Эти сценарии нуждаются в ежедневном уточнении. Украина выстоит и мы делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. У нас нет других вариантов, как победить", – подытожил Юсов.

Напомним, глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук заявила, что война не завершится за "2-3 недели", "до конца года", "наступной весной".

Ранее сайт ТСН.ua собрал прогнозы и сценарии экспертов о том, как и когда закончится война в Украине.

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