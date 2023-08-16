У Києві помітили довжелезну чергу до метро: що сталося

У Київському метрополітені розповіли, у чому причина стовпотворіння.

У середу, 16 серпня, утворилася величезна черга до станції метро "Палац Спорту" у Києві.

У Мережі публікують відео, як люди намагаються пройти через турнікети на станцію.

Черга починається ще за межами станції метро.

Як розповіли ТСН.ua в пресслужбі Київського метрополітену, скупчення людей не пов’язано з якимись спеціальними обмеженнями.

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"У вестибюлю станції метро "Палац Спорту" збільшився пасажиропотік бо наразі триває вечірній час пік. Крім цього, на станції розпочались роботи з планового капітального ремонту ескалаторів. Водночас просимо пасажирів ставитися з розумінням, оскільки ремонт ескалаторів необхідний. Від їх справної роботи залежить безпека пасажирських перевезень". – пояснили в КП "Київський метрополітен".

На підприємстві уточнили, що станція працює у звичайному режимі. Ніяких обмежень в її роботі не застосовується.

До слова, ремонт ескалаторів на станції триватиме до 8 лютого 2024 року. Їх будуть ремонтувати почергово.

У Києві утворилася довжелезну чергу до метро

Нагадаємо, напередодні, 15 серпня, у Києві сталася надзвичайна подія в метрополітені.

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