Українці вибрали Smart-телевізори №1 в сегменті економ. Переможцем став KIVI

Які телевізори українці купують найчастіше? Яким брендам надають перевагу та чому? Все про вподобання мільйонів споживачів знають організатори премії «Вибір року».

Цьогоріч, які і три попередні роки поспіль, переможцями у категорії «Телевізор року економ-класу» стали Smart-телевізори бренду KIVI.

Що робить телевізори KIVI такими популярними серед українців? Відповідь проста – поєднання оптимальної ціни та якості. Smart-телевізори KIVI здатні конкурувати з моделями А-класу, але по ціні на 10-15% нижче за аналоги світових брендів. Техніка виробляється на потужностях найбільшого в світі контрактного виробника — компанії MTC, а всі комплектуючі створені на заводах Китаю, Японії, Тайваню, визнаних у світі виробників.

Керуюча проєктом «Вибір року» в Україні Олена Грабельнікова зазначає: «Не вперше вітаємо KIVI в числі переможців «Вибір року» в Україні. Телевізори середнього сегменту — складна і конкурентна ніша, в якій споживач залишається прискіпливим, уважним, але вдячним за виважену цінову політику та інновації. KIVI вдається поєднувати ці два важливих критерії. Безумовно, справляє враження і чітка та скоординована представленість у найбільших мережах і маркетплейсах — Comfy, Фокстрот, Ельдорадо, Епіцентр, Алло, Кібернетика, Розетка, MOYO, Технотоп, Техномаркет, де клієнт може прицільно оцінити переваги телевізорів».

Генеральний менеджер KIVI в Україні та Молдові Валерій Лебідь коментує: «KIVI — компанія, яка йде вперед попри все: непростий 2022-ий рік змусив нас пришвидшити свій розвиток — і вийти на європейський ринок. Сьогодні телевізори KIVI продаються в понад 10 країнах Європи у більш ніж 40 ритейлерських мережах, а також входять у топ-2 України за результатами продажів минулого року».

Про медаль-відзнаку «Вибір року»

Результати «Вибір року» в Україні засновані на всеукраїнському маркетинговому дослідженні споживчих уподобань, виконаному Ipsos Ukraine за ініціативи «Вибір року», думці професійного журі та експертів рекламного ринку. Найбільший вплив, а це понад 40%, на визначення першості торгової марки, послуги або компанії у номінації має споживач. Методика визначення товарів та послуг кращих торгових марок на ринку включає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії та створена компанією Fеstivals International (США).