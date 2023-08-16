В Індії розповіли, чому не запросили Україну на саміт G-20

В Індії підтвердили, що не запросили Україну на саміт G-20. Там наголосили, що "метою зібрання є економічне зростання, а не врегулювання конфліктів".

Про це пише EFE.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що окрім учасників G-20 на саміт запросили такі держави: Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати.

Джайшанкар додав, що нібито G-20 "займається економічним зростанням, а не врегулюванням конфліктів". І саме через це цього року вони вирішили не запрошувати Україну. Він заявив, що прем'єр-міністр Індії нібито підтримує "тісні контакти" зі своїм українським колегою.

Саміт G-20 відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня 2023 року. Росія входить у це об'єднання та може взяти участь у засіданні.

Нагадаємо, Індія, яка цьогоріч організовує саміт лідерів "Великої двадцятки", що пройде у Нью-Делі 9-10 вересня, запросила російського президента-диктатора Володимира Путіна, а українського президента Володимира Зеленського - ні.

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