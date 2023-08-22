Украинка выборола титул сильнейшей женщины планеты

Ольга Лящук триумфовала на соревнованиях в США.

Украинская стронгвумен Ольга Лящук стала победительницей ежегодного турнира по стронгспорту The Shaw Classic, который проходил 19-20 августа в американском Ловленде (штат Колорадо).

Ольга набрала самое большое количество баллов среди всех участниц по итогам всех упражнений – 67.

Компанию украинке на пьедестале составили представительницы Канады Саманта Белвью (63) и Мелисса Пикок (60).

Отметим, что Лящук во второй раз в карьере выборола звание сильнейшей женщины планеты. Первый титул Ольга завоевала в прошлом году.

Добавим, что в соревнованиях среди мужчин Украину представлял Алексей Новиков. По сумме всех упражнений он набрал 44 балла и занял только 10-е место.

Победу одержал многократный обладатель титула "Самый сильный человека мира" – американец Брайан Шоу (96 очков), который планирует после турнира завершить профессиональную карьеру. На втором месте расположился канадец Митчелл Хупер (89), а третьим стал шотландец Том Столтман (82).

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