Українка здобула титул найсильнішої жінки планети

Ольга Лящук тріумфувала на змаганнях у США.

Українська стронгвумен Ольга Лящук стала переможницею щорічного турніру зі стронгспорту The Shaw Classic, який відбувався 19-20 серпня в американському Ловленді (штат Колорадо).

Ольга набрала найбільшу кількість балів серед усіх учасниць за підсумками всіх вправ – 67.

Компанію українці на п'єдесталі склали представниці Канади Саманта Белв'ю (63) та Меліса Пікок (60).

Зазначимо, що Лящук вдруге в кар'єрі виборола звання найсильнішої жінки планети. Перший титул Ольга завоювала минулого року.

Додамо, що у змаганнях серед чоловіків Україну представляв Олексій Новіков. За сумою усіх вправ він набрав 44 бали та посів лише 10-те місце.

Перемогу здобув багаторазовий володар титулу "Найсильніша людини світу" – американець Браян Шоу (96 очок), який планує після цьогорічного турніру завершити професійну кар'єру. На другому місці розташувався канадець Мітчелл Хупер (89), а третім став шотландець Том Столтман (82).

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