Українські тенісисти дізналися перших суперників у кваліфікації US Open-2023

Стали відомі суперники українських тенісистів на старті відбору останнього в сезоні турніру Великого шолома – US Open-2023.

Загалом у кваліфікації зіграють шість представників України: у чоловічій сітці – Віталій Сачко та Олексій Крутих, у жіночій – Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур.

У першому раунді відбору Сачко зіграє проти італійця Рауля Бранкаччо, а Крутих позмагається з фіналістом US Open-2017 Кевіном Андерсоном з ПАР.

Ястремська на старті кваліфікації зустрінеться з британкою Гезер Вотсон, Завацька зіграє проти угорки Анни Бондар, Стародубцева протистоятиме Селін Неф зі Швейцарії, а Снігур спробує обіграти Юріко Лілі Міязакі з Великої Британії.

Ще п'ять українських тенісисток – Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль – автоматично потрапили до основної сітки US Open-2023.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу стартує 28 серпня і триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становитиме рекордні 65 мільйонів доларів.

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