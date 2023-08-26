"Музиканта" Пригожина ліквідували під Бахмутом

Окупант "Бібер" мав допомагати кадровим частинам РФ під час ротації позицій.

Член терористичної організації ПВК "Вагнер" та, як його називають у росЗМІ, "музикант" Євгена Пригожина на прізвисько "Бібер", якого ватажок залишив допомагати кадровим частинам РФ під час ротації позицій, ймовірно, був ліквідований під Бахмутом.

Про його смерть повідомив телеграм-канал "ЧП Крым".

"Відомий по Бахмуту "музикант" Бібер загинув три тижні тому в бою з переважаючими силами противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня Пригожин оголосив, що виводить свої підрозділи з-під Бахмута й залишає на підмогу армії РФ двох бойовиків - "Доліка" та "Бібера".

Також є інформація, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг загинути під час аварії літака у Тверській області. Повідомлялося, що розбився й Дмитро Уткін, права рука ватажка найманців.

Однак Пригожин міг інсценувати свою загибель. Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов вказав на фактори цього.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ЦЕ ШОК! Пригожина не було на борту?! Чиї тіла підкинули у літак?! Про що бреше Путін?!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.