"Музиканта" Пригожина ліквідували під Бахмутом

Окупант "Бібер" мав допомагати кадровим частинам РФ під час ротації позицій.
Член терористичної організації ПВК "Вагнер" та, як його називають у росЗМІ, "музикант" Євгена Пригожина на прізвисько "Бібер", якого ватажок залишив допомагати кадровим частинам РФ під час ротації позицій, ймовірно, був ліквідований під Бахмутом.
Про його смерть повідомив телеграм-канал "ЧП Крым".
"Відомий по Бахмуту "музикант" Бібер загинув три тижні тому в бою з переважаючими силами противника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 травня Пригожин оголосив, що виводить свої підрозділи з-під Бахмута й залишає на підмогу армії РФ двох бойовиків - "Доліка" та "Бібера".
Також є інформація, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг загинути під час аварії літака у Тверській області. Повідомлялося, що розбився й Дмитро Уткін, права рука ватажка найманців.
Однак Пригожин міг інсценувати свою загибель. Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов вказав на фактори цього.
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ЦЕ ШОК! Пригожина не було на борту?! Чиї тіла підкинули у літак?! Про що бреше Путін?!
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