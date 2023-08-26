Куди летів Пригожин: російський аналітик про останні плани ватажка "Вагнера"

На думку Курносової, Пригожин летів в одному літаку із найближчими соратниками, щоб обговорити якісь важливі питання.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг летіти на зустріч із Путіним, яку йому призначили.

Про це повідомила російська політична аналітикиня Ольга Курносова в інтерв'ю ТСН.ua.

"Це велике питання, чи з Африки він летів, але ми точно розуміємо, що на бізнес-джет він сів в аеропорту "Шереметьєво", і летів, мабуть, до Петербурга. Хоча мої джерела говорили й інше — що він летів на якусь зустріч із Путіним, яка була йому призначена", – зазначила Курносова.

На її думку, Пригожин летів в одному літаку із найближчими соратниками, щоб обговорити якісь важливі питання. Адже літак – це місце, де розмову прослухати практично неможливо.

"Часто у бізнес-джетах керівництво комерційних компаній літає у тому числі для того, щоб якісь важливі питання обговорити", – каже експертка.

Курносова зазначає, що з березня цього року Пригожин захворів на "зоряну хворобу".

"Він справді вважав, що він якийсь "крутий чол". Саме тому він зважився на заколот. За великим рахунком, це була спроба державного перевороту, і його смерть тільки це підтверджує", — підсумувала Ольга Курносова.

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