Куда летел Пригожин: российский аналитик о последних планах главаря "Вагнера"

По мнению Курносовой, Пригожин летел в одном самолете с ближайшими соратниками, чтобы обсудить какие-то важные вопросы.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог лететь на встречу с Путиным, которую ему назначили.

Об этом заявила российский политический аналитик Ольга Курносова в интервью ТСН.ua.

"Это большой вопрос, из Африки ли он летел, но мы точно понимаем, что на бизнес-джет он сел в аэропорту "Шереметьево", и летел, по-видимому, в Петербург. Хотя мои источники говорили и другое – что он летел на какую-то встречу с Путиным, которая была ему назначена", – отметила Курносова.

По ее мнению, Пригожин летел в одном самолете с ближайшими соратниками, чтобы обсудить какие-то важные вопросы. Ведь самолет – это то место, где разговор прослушать практически невозможно.

"Часто в бизнес-джетах руководство коммерческих компаний летает в том числе для того, чтобы какие-то важные вопросы обсудить", – говорит эксперт.

Курносова отмечает, что с марта этого года Пригожин заболел "звездной болезнью".

"Он действительно считал, что он какой-то "крутейший чел". Именно поэтому он решился на мятеж. По большому счету, это была попытка государственного переворота, и его смерть только это подтверждает", – подытожила Ольга Курносова.

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