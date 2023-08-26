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РФ снова запускала "шахеды" по Украине: сколько удалось сбить

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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РФ снова запускала "шахеды" по Украине: сколько удалось сбить

Два иранских "мопеда" были успешно уничтожены в Харьковской области.

Вечером 25 августа российские оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего зафиксированы пуски двух "шахедов". Эти дроны были успешно уничтожены силами воздушного командования "Схід" в Харьковской области.

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Ранее в Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки, 25 августа, российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Дата публикации
Просмотры
562
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