РФ снова запускала "шахеды" по Украине: сколько удалось сбить

Два иранских "мопеда" были успешно уничтожены в Харьковской области.
Вечером 25 августа российские оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Всего зафиксированы пуски двух "шахедов". Эти дроны были успешно уничтожены силами воздушного командования "Схід" в Харьковской области.
Ранее в Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки, 25 августа, российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Читайте также:
- Война дронов: военный ВСУ рассказал о возможностях Украины
- Что интересного в "Москва-Сити", что он так часто попадает под атаки БПЛА: ответили в ГУР
- Россияне жалуются на атаку БПЛА у аэродрома "Шайковка"