РФ снова запускала "шахеды" по Украине: сколько удалось сбить

Два иранских "мопеда" были успешно уничтожены в Харьковской области.

Вечером 25 августа российские оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего зафиксированы пуски двух "шахедов". Эти дроны были успешно уничтожены силами воздушного командования "Схід" в Харьковской области.