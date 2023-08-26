РФ знову запускала "шахеди" по Україні: скільки вдалося збити

Два іранські "мопеди" були успішно знищені в Харківській області.
Увечері 25 серпня російські окупанти вкотре запустили ударні безпілотники “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски двох "шахедів". Ці дрони були успішно знищені силами повітряного командування "Схід" в Харківській області.
Раніше у Генштабі розповіли, що протягом минулої доби, 25 серпня, російські окупанти завдали 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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