РФ знову запускала "шахеди" по Україні: скільки вдалося збити

Увечері 25 серпня російські окупанти вкотре запустили ударні безпілотники “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски двох "шахедів". Ці дрони були успішно знищені силами повітряного командування "Схід" в Харківській області.

Раніше у Генштабі розповіли, що протягом минулої доби, 25 серпня, російські окупанти завдали 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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