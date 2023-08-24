Війна дронів: військовий ЗСУ розповів про можливості України

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась вважає, що Україна не відстає від росіян, а десь і переганяє у так званій "війні дронів".

Таку думку військови висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Я думаю, в Україні є виробництво багатьох систем і дуже масово. Якщо кажуть, що їх треба в місяць виробляти до 20 тисяч, я думаю, що їх стільки і виробляють. Може зараз трохи менше, плюс-мінус. Одне питання - виробляти, інше - хто їх буде застосовувати. Навченість цих груп, додаткове обладнання, райони, де вони можуть це робити. Якщо у нас зараз могло бути 50 тисяч цих дронів та тисяча груп, но не буде стільки ділянок, де їх можна застосувати. Знову ж таки, бойова частина, це є вибухівка. Це все треба робити фабрично. Де виробляється у волонтерських цехах", - сказав він.

Карась зазначив, що, можливо, виробництво "Ланцетів" зростає, але у ЗСУ на бачать динаміку застосувань.

"Це приблизно на одному і тому ж рівні, тобто немає великих прогресів. Знову ж таки, але і ми розвиваємося, встановили FPV системи. Це дуже радує. Я не думаю, що українська сторона відстає від росіян. Судячи із дронових ударів України, вони частіше прилітають, ніж "шахеди" по нам", - додав він.

Військовий зазначив, що ринок дронів в Україні постійно розвивається. Головне питання, що його потрібно масштабувати.

"Я знаю, що вже літають різні типи. Тут я думаю ми їх обганяємо по якістю та розмаїттю засобів. Питання лише у масштабуванні виробництва та аби було вибрано найкращі зразки і саме вони були би прийнятті на озброєння", - підсумував він.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині командир взводу здав до ломбарду радіостанції і дрони на 500 тисяч грн.

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