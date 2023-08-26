Данілов пояснив, чи оголошуватимуть додатковий призов в Україні

Секретар РНБО зауважив, що мобілізація в Україні триває і зараз, і жодного дня від 24 лютого 2022 року вона не припинялася.

Наразі змін до мобілізації не передбачається, проте в майбутньому додатковий призов може бути.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Українське радіо".

Також читайте Чи мають право працівники ТЦК зупиняти громадський транспорт для вручення повісток: відповідь військкома

"Змін до мобілізації не треба очікувати. Наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року... У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", – зазначив Данілов.

Проте він припускає, що додатковий призов все ж може бути.

"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань", – підсумував секретар РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням посилити мобілізацію.

Читайте також: