Данилов объяснил, будут ли объявлять дополнительный призыв в Украине

Секретарь СНБО отметил, что мобилизация в Украине продолжается и сейчас, и ни на день с 24 февраля 2022 она не прекращалась.

Пока изменений к мобилизации не предусматривается, однако в будущем дополнительный призыв может быть.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Украинское радио".

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"Изменений к мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года... У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем эту дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, шум не надо поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодняшний день есть", — отметил Данилов.

Однако он предполагает, что дополнительный призыв все же может быть.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация проходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и они призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", — подытожил секретарь СНБО.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что к нему обратились военные с просьбой усилить мобилизацию.

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