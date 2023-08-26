"Нехорошее происходит второй день подряд": мэр Мелитополя сообщил о мощной "бавовне"

Жители Мелитополя и окрестных сел сообщили о взрывах.

На оккупированной части Запорожской области уже второй день раздаются взрывы.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Началось вчера (25 августа. – Ред.) после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпения, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака.

Продолжилось сегодня с рассветом: снова мелитопольцы на севере города, снова со стороны Токмака слышали взрывы сначала вдали в 4:30, потом ближе и громче после 5-й и снова вдали после 6-й", — рассказал Федоров.

Ранее Иван Федоров рассказал, что оккупанты в Мелитополе значительно усилили проверки на блокпостах.

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