РФ атакует на 5 направлениях: где более жарко на фронте – сводка Генштаба

В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

За прошедшие сутки, 25 августа, российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Воздушные Силы уничтожили 2 крылатые ракеты "Калибр" и 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131". В результате российских атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилым домам, школам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Лисковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области и Зибино, Охримовка, Варваровка, Грачевка, Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки, Чернещины, Красного Става Харьковской области, Твердохлебового, Макеевки, Ямполя Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Свято-Покровское, Звановка, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногорвка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Угледара, Времевки, Благодатного, Старомайорского, Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Ровнополь, Благодатное, Привольное, Буралацкое Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Волшебное, Лукьяновское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Ольговка, Никольское, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Что в оккупации

Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит.

Так, в населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие 1500 военнослужащих оккупационных войск бурятской национальности, незаконно расквартированных в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы.

Ответные удары

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Ранее в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении.

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