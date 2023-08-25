Кот с самым длинным хвостом в мире: как он выглядит (фото)

Хвост мичиганского кота длиной 40,83 см официально является самым длинным в мире, уступив рекорд его собственному сводному брату.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Американец Уильям Пауерс был владельцем мейн-куна по кличке Сигнес, который был обладателем мирового рекорда Гиннеса за самый длинный хвост у домашней кошки – 44,65 см. К сожалению, Сигнес вместе с другими кошками Пауерса погиб во время пожара в доме в 2017 году.

Мужчина сказал, что позже его познакомили с Альтаиром, сводным братом Сигнеса, и он быстро решил его забрать себе.

Уильям Пауерс с котом-рекордсменом / Фото: guinnessworldrecords.com

"Когда я снова был готов завести кошек, женщина, которая вырастила Альтаира, сообщила мне, что у них родился помет и серебристый котенок мужского пола, сводный брат Сигнеса", — рассказал Уильям.

Мейн-кун Альтаир / Фото: guinnessworldrecords.com

Пауерс добавил, что с самого начала было ясно, что Альтаир пошел по стопам своего брата.

"Было совершенно очевидно, что, как и у Сигнеса, когда он был котёнком, у него был абсурдно длинный хвост, и с возрастом он продолжал становиться длиннее", — сказал он.

Мейн-кун Альтаир / Фото: guinnessworldrecords.com

Альтаир теперь является рекордсменом среди домашних кошек. К слову, этот кот не единственный живой рекордсмен в семье: еще один кот Пауерса Фенрир — самый высокий из ныне живущих домашних кошек. Его рост составляет 47,82 см.

Напомним, в Бразилии мужчина боролся голыми руками с ягуаром, защищая племянников. Он рассказал, как чудом выжил.

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